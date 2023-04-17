Захарова объяснила диалог Польши и Украины

Варшава преследует собственные цели

Украина нужна Польше "как субъект, как антироссийский инструментарий". Такое заявление сделала в понедельник, 17 апреля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она прокомментировала слова польского министра развития и технологий Вальдемара Буды о том, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу касается и его транзита в третьи страны. Он был введен 16 апреля и будет действовать как минимум до 30 июня.

Как написала чиновница в своем Telegram-канале, после того, как польско-украинская граница исчезнет, а остатки украинской территории поглотит Польша, "вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать".

Захарова также отметила, что запрет Варшавой импорта зерна с Украины является показательным "с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии".

Ранее появились сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский, понимая отсутствие шансов на успех планируемого контрнаступления ВСУ, а также под давлением Соединенных Штатов, пообещал Польше западную часть Украины в обмен на помощь польских властей.

При этом бывший советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что Украина может пойти по пути Польши, которая "схлопнулась" и уменьшилась на 59%.

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