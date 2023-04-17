ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова объяснила диалог Польши и Украины

08:24
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Варшава преследует собственные цели

Украина нужна Польше "как субъект, как антироссийский инструментарий". Такое заявление сделала в понедельник, 17 апреля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Медведев предсказал исчезновение Польши с карты мира

Она прокомментировала слова польского министра развития и технологий Вальдемара Буды о том, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу касается и его транзита в третьи страны. Он был введен 16 апреля и будет действовать как минимум до 30 июня.

Как написала чиновница в своем Telegram-канале, после того, как польско-украинская граница исчезнет, а остатки украинской территории поглотит Польша, "вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать".

Захарова также отметила, что запрет Варшавой импорта зерна с Украины является показательным "с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии".

Ранее появились сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский, понимая отсутствие шансов на успех планируемого контрнаступления ВСУ, а также под давлением Соединенных Штатов, пообещал Польше западную часть Украины в обмен на помощь польских властей.

При этом бывший советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что Украина может пойти по пути Польши, которая "схлопнулась" и уменьшилась на 59%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.