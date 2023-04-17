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Россия отбила контратаки ВСУ на двух участках СВО

08:56
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Украинские силы понесли потери

Вооруженные силы России отразили две контратаки противника в ходе спецоперации на червоно-дибровском и ямполовском участках. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказал руководитель пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

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Военный уточнил, что ВС России выявили перемещение штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на червоно-дибровском участке. Российская военная авиация нанесла ракетный удар, противник понес потери в живой силе и технике.

На ямполовском участке взвод на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ предпринял попытку восстановить утраченные позиции, но после огневого поражения ствольной артиллерии группировки "Центр" был отброшен назад.

При этом на красно-лиманском направлении артиллеристы поразили пункт временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов противника, а силы противовоздушной обороны России ликвидировали украинский дрон, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды "Вагнер" освободили еще два квартала в северо-западной и юго-восточной части Артемовска. Подразделения ВДВ помогали им и сковывали действия противника на флангах.

Кроме того, ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии поражены подразделения 77-й аэромобильной бригады украинской армии.

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