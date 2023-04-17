В "Вагнере" рассказали о расстреле ВСУ заложников в Артемовске

Украинская армия пытается удержаться в городе

Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли двух мирных жителей в Артемовске. Об этом в воскресенье, 16 апреля, рассказали сотрудники частной военной компании "Вагнер".

Как отметили в "Вагнере", это произошло во время зачистки кварталов города. К российским бойцам обратилась женщина, по ее словам, в одном из подъездов жилого дома находились заложники. Сотрудники ЧВК попытались их спасти, однако украинские военнослужащие застрелили двоих заложников. Вывести живыми удалось лишь четверых, пишут "Известия".

В районе Артемовска продолжаются ожесточенные бои. Штурмовые отряды "Вагнер" успешно продвинулись вперед и освободили два квартала на северной и южной окраинах города. При этом украинские войска, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома.

Ранее в "Вагнере" рассказали, что украинское командование пытается удержать Артемовск "живыми щитами" из собственных бойцов, причем со стороны ВСУ обороны "не было вообще" — только местами окопы и маленькие огневые сооружения. Боец "Вагнера" предположил, что "они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть".

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