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WP: большинство объявивших об уходе из России компаний продолжают работу

09:19
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Из-за санкций представители бизнеса из других стран сообщали об уходе с российского рынка

Вопреки заявлениям об уходе из России многие западные компании продолжают работать на российском рынке. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на исследование университета Санкт-Галлена.
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Как отмечает издание, специалисты университета подсчитали, что по состоянию на ноябрь 2022 года с российского рынка ушли меньше 9% западных компаний, имеющих дочерние предприятия в стране.

Нежелание покидать Россию ряда западных компаний The Washington Post объясняет их сильной зависимостью от местного рынка, разрыв которых грозит ощутимыми финансовыми потерями.

После начала Россией специальной военной операции на Украине и введения антироссийских санкций ряд западных компаний объявил об уходе с российского рынка или о сокращении объемов сотрудничества с Россией.

В частности, источники рассказали, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от австрийской банковской группы Райффайзен Банк (Raiffeisen Bank) закрыть свой бизнес в России.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин отмечал, что действия Запада привели к подрыву таких ключевых для бизнеса понятий, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, обязательность исполнения договоров и доверие к мировым валютам. При этом мировая экономика и глобальные рынки оказались в состоянии турбулентности.

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