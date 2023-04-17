ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские силы продвигаются в Марьинке и Артемовске

11:42
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Последние данные о ходе СВО

Российские войска развивают наступление на лиманском направлении. Штурмовые группы прорвали оборону неонацистов и взяли под контроль несколько опорных пунктов. Также наши бойцы продвигаются в Марьинке и Артёмовске. В обоих городах российские военные методично вытесняют противника в западные районы. Боевики тем временем продолжают наносить беспорядочные удары по жилым районам.
Словакия отдала Украине свои МиГ-29

Этой ночью националисты снова обстреливали Донецк. С маниакальной методичностью они почему-то бьют по крытому рынку. На этот раз опять попали в купол, который уже и так изрешечен снарядами. Но российский флаг, несмотря ни на что, по-прежнему реет над зданием.

Российская артиллерия бьет по укреплениям ВСУ в Артемовске. По последним данным, город освобожден уже более чем на 85 процентов. Штурмовые отряды продвигаются на запад. Успехи и на других участках в зоне спецоперации.

В экипировке бойца штурмового подразделения рюкзак - вещь незаменимая. Помещается несколько десятков гранат. Ноша нелегкая, но в бою позволяет подавить противника огнем. Опорный пункт боевиков, который обороняли, как позже выяснилось, около десятка иностранных наемников, наши ребята взяли вшестером.

Противник уничтожен. У наших бойцов лишь несколько легких ранений, перевязали на месте. На случай же более серьезных травм недалеко от линии соприкосновения развернут передовой медицинский пункт. Несколько надувных модулей объединены в единый комплекс, который оборудован всем необходимым - от аппаратов УЗИ и рентгена до операционной. Первые часы после ранения самые важные для спасения жизни. Поэтому в пункте готовы оказать всю неотложную помощь. Лишь после стабилизации состояния раненого отправляют в стационарный госпиталь в тылу.

По позициям националистов работают расчеты РСЗО "Торнадо-Г" Южного военного округа. Уничтожены командно-наблюдательные пункты и колонна боевой техники противника.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.