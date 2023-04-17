Российские силы продвигаются в Марьинке и Артемовске

Последние данные о ходе СВО

Российские войска развивают наступление на лиманском направлении. Штурмовые группы прорвали оборону неонацистов и взяли под контроль несколько опорных пунктов. Также наши бойцы продвигаются в Марьинке и Артёмовске. В обоих городах российские военные методично вытесняют противника в западные районы. Боевики тем временем продолжают наносить беспорядочные удары по жилым районам.

Этой ночью националисты снова обстреливали Донецк. С маниакальной методичностью они почему-то бьют по крытому рынку. На этот раз опять попали в купол, который уже и так изрешечен снарядами. Но российский флаг, несмотря ни на что, по-прежнему реет над зданием.

Российская артиллерия бьет по укреплениям ВСУ в Артемовске. По последним данным, город освобожден уже более чем на 85 процентов. Штурмовые отряды продвигаются на запад. Успехи и на других участках в зоне спецоперации.

В экипировке бойца штурмового подразделения рюкзак - вещь незаменимая. Помещается несколько десятков гранат. Ноша нелегкая, но в бою позволяет подавить противника огнем. Опорный пункт боевиков, который обороняли, как позже выяснилось, около десятка иностранных наемников, наши ребята взяли вшестером.

Противник уничтожен. У наших бойцов лишь несколько легких ранений, перевязали на месте. На случай же более серьезных травм недалеко от линии соприкосновения развернут передовой медицинский пункт. Несколько надувных модулей объединены в единый комплекс, который оборудован всем необходимым - от аппаратов УЗИ и рентгена до операционной. Первые часы после ранения самые важные для спасения жизни. Поэтому в пункте готовы оказать всю неотложную помощь. Лишь после стабилизации состояния раненого отправляют в стационарный госпиталь в тылу.

По позициям националистов работают расчеты РСЗО "Торнадо-Г" Южного военного округа. Уничтожены командно-наблюдательные пункты и колонна боевой техники противника.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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