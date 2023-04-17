Экономисты предупредили о проблемах для американской экономики

США медленно загоняют себя в экономическую петлю

Словакия завершила передачу Киеву 13 истребителей МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны республики. Причём, пилоты ВСУ смогли перегнать по воздуху только четыре из них. Остальные пришлось доставлять по земле. Между тем вооружение Украины вызывает всё большее раздражение у населения западных стран. О проблемах для американской экономики предупреждают экономисты и политики в США. На митинг вышли жители Праги.

Вацлавская площадь в Праге. По подсчетам организаторов, на улицы вышли не менее 30 тысяч активистов. Тех, кто выступает против нищеты. Люди требуют отставки кабинета министров, которые выражали поддержку Украине. Люди скандируют: "Дайте шанс миру", "Прочь из НАТО" и "Нет войне"!

Прямую связь с огромными суммами в счетах за коммуналку с украинским конфликтом видят недовольные жители Праги. Если бы не санкции, поставки оружия и денег Киеву, не страдал бы собственный народ. Западные политики, так уверенно заявлявшие о скорой эконмической гибели России, сильно просчитались, пишет American Thinker. Москва наладила поставку своих ресурсов в азиатские страны. Большинство заявивших об уходе с российского рынка компаний все-таки остались. Особые успехи и в производстве оборонной продукции.

"Санкции не поставили российскую экономику на колени. Вместо этого шатаются западные экономики. А Россия не только выживает, но и процветает, приобретая большую силу и авторитет в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо после распада Советского Союза. В то время как производство вооружений в России находится на высоком военном уровне, Запад не может идти в ногу с ним. Сосредоточенность Америки на поставках на Украину поставила под угрозу способность США достигать других целей. Санкции против России разбудили спящего гиганта, которым раньше была Россия, и Запад может вскоре столкнуться с последствиями", - пишут СМИ.

И все ради чего? Точно не собственного народа и даже не своей территории, отвечает сын бывшего американского президента. Трамп-младший решил преподать урок географии политикам из Вашингтона: "Я знаю, что Украина — новая религия левых, но это не наша проблема, и мы не должны обанкротить нашу страну и истощать нашу армию, чтобы помочь одной из самых коррумпированных стран мира".

США ищут пути обхода юридических ограничений, чтобы передать замороженные российские активы Киеву. Конечно, под соусом восстановления разрушенных территорий – а по факту в карман жадных украинских политиков. Но под угрозой американский доллар, вера в который после этого у остальных стран точно подорвется.

Аккуратными шагами США медленно загоняют себя в экономическую петлю. Причем, потянут за собой и Европу, и Украину. Она, к слову, уже живой труп. И дело не только в том, что пол территории почти отошли Варшаве, а в том, что страны, прекратившие импорт зерна из Украины, буквально оставляют местные предприятия умирать от голода. Накануне сразу несколько государств, включая Польшу и Венгрию, временно остановили экспорт практически всей сельхозпродукции из Украины.

Главный комиссар Европы попыталась одернуть Польшу и Венгрию, даже позвонила премьер-министру Украины. На оказании психологической помощи киевским политикам и закончилось. Тем временем министры иностранных дел "Большой семерки" собрались в Японии, чтобы переключить внимание глобального юга в сторону западных ценностей и планов.

Результаты работы с Западом известны. Министр обороны Украины накануне в интервью испанской газете решил выкрутиться, отвечая на вопрос о количестве раненных и погибших в сражениях: "Я не могу назвать вам цифру, но могу заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции".

К слову, тогда погибли более 50 тысяч человек. Такое сравнение возмутило читатели из Турции, которые назвали украинского министра глупцом.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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