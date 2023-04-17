Что делать при укусе клеща

Обнаружив клеща, обратиться к специалисту надо немедленно

В России начался сезон активности клещей. Пик приходится как раз на апрель-май. Опасные насекомые проснулись почти во всех регионах. Обращений к врачам уже больше, чем обычно. Страдают не только люди, но и животные. Членистоногие являются переносчиками многих инфекций, в том числе вирусного энцефалита и боррелиоза.

В лесу ещё не сошёл снег, а в ярославские больницы уже приносят по 20-30 клещей в день. В этом году, говорят медики, эти опасные насекомые вышли на охоту минимум на неделю раньше обычно. Энцефалит не обнаружен, но другие переносимые заболевания присутствуют.

"При положительном результате клеща на бактерии, это баррелии, анаплазмедлихи, требуется консультация инфекциониста или терапевта и назначается антибиотик. Если же в клеще обнаруживается вирус клещевого энцефалита, то тогда вводится специальный противоклещевой иммуноглобулин", - пояснила Татьяна Петрова, заведующая централизованной клинико-диагностической лабораторией больницы имени Соловьева.

Кировские леса Константин знает с детства. С клещами тоже встречался не раз. Даже тяжело переболел энцефалитом несколько лет назад. Но он не ожидал, что после очередной прогулки вернулся домой в большой компании непрошенных гостей.

Обнаружив клеща, обратиться к специалисту надо незамедлительно, говорят врачи. Если вовремя не выявить инфекцию, последствия могут быть смертельными. Татьяна Протасова поймать клеща не смогла – убежал, после того как женщина сняла насекомое с головы. Тем не менее, сразу обратилась в инфекционное отделение.

Татьяна пришла в больницу сделать прививку иммуноглобулина. Проверить на инфекцию клеща хоть и не удалось, но женщина решила перестраховаться. И так, по мнению врачей, должен делать каждый, кто после укуса этого коварного насекомого наверняка хочет сохранить себе жизнь и здоровье.

"Мы можем ввести иммуноглобулин для профилактики клещевого энцефалита для не привитых граждан. Это первые 72 часа с момента снятия клеща. И антибактериальную профилактику боррелиоза, форлекиоза, пироплазмозов – это вторая группа инфекций, переносимых иксодовыми клещами. Первые пять суток после контакта с животным", - пояснил Станислав Исупов, заведующий отделением республиканской клинической инфекционной больницы.

Середина весны – пора выведения потомства, поэтому у клещей это самый активный жизненный период. Тем не менее, врачи предупреждают – в середине апреля это ещё цветочки. С появлением высокой травы в мае станет предельно опасно. Чтобы обезопасить себя наверняка, лучше всего сделать прививку от клещевого энцефалита. А во время выхода на природу обязательно пользоваться аэрозолями или кремами от насекомых. Чтобы на той же даче избавить себя хотя бы от этих кровососущих.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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