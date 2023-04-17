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В Коммунарке завершилось строительство детского стационара

11:51
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Об этом сообщил Сергей Собянин

В многопрофильном клиническом центре "Коммунарка" завершено строительство детского стационара на 200 коек, скоро новый корпус начнёт принимать посетителей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин.

В восьмиэтажном здании есть всё необходимое для диагностики и лечения детей с первых дней жизни. Стационар оснащён самым современным оборудованием. В корпусе разместятся отделения патологии и реанимации новорожденных, а также экспресс-лаборатория для проведения исследований биологических материалов.

Вести приём будут опытные хирурги, травматологи, ортопеды и другие специалисты. В палатах созданы комфортные условия, обустроены просторные игровые холлы. Благоустроена и прилегающая территория.

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Новый детский стационар
Новый детский стационар
Новый детский стационар в Коммунарке
Новый детский стационар в Коммунарке
Новый детский стационар
Новый детский стационар
Новый детский стационар в Коммунарке
Новый детский стационар в Коммунарке
Новый детский стационар
Новый детский стационар
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