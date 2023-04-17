Собянин рассказал о работе школ приемных родителей

В Москве растет число семей, берущих на воспитание детей-сирот

В Москве с 2010 года число детей, проживающих в интернатных учреждениях, сократилось в четыре раза — с 4,3 тысячи до 1,1 тысячи. В приемные семьи устроено порядка 94% детей-сирот. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем личном блоге, во многом это результат системной поддержки, которую правительство Москвы оказывает замещающим семьям. Они получают выплаты и различные льготы. Для получения материальной, правовой, психологической и педагогической поддержки можно обратиться в один из 22 центров поддержки семьи и детства "Мой семейный центр".

Принятие ребенка в семью — серьезный шаг, поэтому обязательным этапом процесса усыновления или оформления опекунства (попечительства) является обучение в школе приемных родителей. В Москве 44 такие школы, в которых взрослых учат, как стать родными людьми неродным детям.

С 2023 года в школах приемных родителей действует единый стандарт обучения, продолжительность курса составляет 80 академических часов. Психологи объясняют, как пройти адаптацию и справиться с трудностями, рассказал Собянин.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва сотрудничает с 250 социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО). Помощь оказывается детям-сиротам, людям с инвалидностью, многодетным семьям и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. В рамках программы "Социальная поддержка жителей Москвы" для НКО проводится конкурс грантов "Москва — добрый город".

В декабре 2022 года Сергей Собянин подписал постановление об установлении новой социальной выплаты для детей-сирот. Московские школьники, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя (дети-сироты), будут получать ежемесячную денежную компенсацию на продукты и одежду. С 1 января 2023 года ее размер составляет 14347 рублей в месяц.

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