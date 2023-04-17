Медики-добровольцы больницы святителя Алексия помогают жителям Донбасса

Финансовую помощь больнице оказывает Фонд президентских грантов

Медики-добровольцы столичной больницы святителя Алексия сегодня отправились в Донбасс лечить раненых и тяжелобольных. В новые регионы врачи ездят дважды в неделю.

За год помогли сотням пациентов в Луганске, Северодонецке, Мариуполе и других городах. Двести человек доставили в Москву. Финансовую помощь больнице оказывает Фонд президентских грантов. На эти средства волонтёры закупают лекарства, перевязочные материалы, медицинские тренажёры и остальное оборудование.

"У нас есть два мобильных комплекса. Это фактически в Мариуполе большой трейлер с четырьмя кабинетами: кабинет хирурга, терапевта, УЗИ-аппарат, диагностическая лаборатория. И во всех этих помещениях мы принимали больных. В день где-то по 30 больных", - говорит Лерник Меликсетян, руководитель Центра колопроктологии ЦКБ Святителя Алексия.

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