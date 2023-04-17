В Москве прошел пасхальный фестиваль "Анастасис"

Организатором выступила греческая диаспора

Греческие песни и греческая речь звучали накануне в центре Москвы. В Екатерининском парке столицы прошёл пасхальный фестиваль "Анастасис", что в переводе означает "воскресение".

Уже второй раз организатором праздника выступает греческая диаспора. В программе - концерт духовной музыки, выступления народных ансамблей, театральные представления, творческие встречи и ярмарка с национальными сувенирами. А также танцевальные и кулинарные мастер-классы для всех желающих. И, конечно, угощение гостей блюдами традиционной греческой кухни.

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