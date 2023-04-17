Трое енотов появились на свет в крымском "Тайгане"

Сафари-парк сейчас напоминает один большой детский сад

В крымском "Тайгане" - очередное пополнение. У пары енотов, которых перевезли на полуостров из Херсона, родились трое детёнышей. Сафари-парк сейчас напоминает один большой детский сад. Сразу несколько семейств воспитывают новорожденных. После переезда все животные полностью освоились, хорошо питаются и охотно идут на контакт с посетителями.

All inclusive на этом курорте енотов не интересует. Их уже не удивишь ни сладкими булочками, ни мясными деликатесами. К тому же, есть заботы и поважнее чем шведский стол – три еще совсем слепых детеныша.

Еноты вынашивают потомство в среднем порядка 60 дней. Учитывая, что пушистый рейс приехал на полуостров еще в ноябре, в Крыму у этой пары был настоящий медовый месяц.

Семерых енотов эвакуировали вместе с другими обитателями из зооуголка на острове Малый Потемкин в Херсоне на время боевых действий. Сейчас там серая зона, где постоянно идут обстрелы. Животным, по сути, спасли жизнь.

При этом на Украине и на Западе директора парка львов обвинили в краже зверей. Об этом написали ведущие издания, в том числе американская газета "Вашингтон пост".

"Хочется даже сейчас передать привет знаменитому американскому изданию, газете, что херсонским енотам в парке "Тайган", видимо, очень хорошо, раз они обзавелись потомством. Три таких очаровательных малыша родились у енотов херсонских, здоровых, крепких, и мама даже позволила взять их в руки и показать вам", - рассказал директор парка львов "Тайган" Олег Зубков.

В Крыму безопасно. И десятки животных, которых за это время вывезли из зоны СВО, это почувствовали. После переезда обитатели зоопарков Херсона, Донецка, Мариуполя и Бердянска практически сразу перестали реагировать на громкие звуки и не боясь с удовольствием общаются с посетителями.

"Эти животные перенесли стресс не только в донецком придорожном зоопарке, где слышны разрывы снарядов, бомб, но и транспортировку достаточно длительную, сложную и уже здесь принесли потомство", - отметил Олег Зубков.

Вот ягнята донецких муфлонов - по природе пугливые, но уже любопытные и непоседливые. Рядом красные бараны – в стаде тоже пополнение.

"Тайган" сейчас - один большой детский сад. Тут, как в сказке про "Теремок", и новорожденные лисички живут, и двухмесячные медведи ревут во всю мочь.

"Пару месяцев назад мы услышали звук из берлоги, скажем так, из зимника, что мама родила. По звукам мы поняли, что их двое. Несколько недель прошло, как мы ее выманили из зимника и потом посмотрели на малышей", - рассказала Леокадия Перевалова, сотрудник парка львов "Тайган".

А уж про этих детенышей, кажется, знает уже весь парк. Визжащие щелкающие звуки, за которые на Мадагаскаре лемуров называют "призраками леса", это перекличка, весть о родившемся потомстве.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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