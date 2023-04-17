Тихоокеанский флот провел противолодочные учения в Японском море

ТОФ проходит проверку боеготовности

Боевые корабли Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки боеготовности провели в Японском море противолодочное учение, а также выполнили артиллерийские стрельбы.

В маневрах были задействованы большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и фрегат "Маршал Шапошников". Они выполнили стрельбу из 100-миллиметровых артиллерийских установок АК-100 и А-190, а также из 30-миллиметровых скорострельных АК-630 по морским и воздушным мишеням, имитирующим цели условного противника.

Затем вертолеты Ка-27ПЛ с опускаемыми гидроакустическими станциями и дальние противолодочные самолеты Ту-142М3 выполнили задачи по поиску и ликвидации подводной лодки условного противника.

По сценарию учений ТОФ выявил противокорабельную ракету и плавающую мину, а также осуществил пуски зенитных ракет комплекса противовоздушной обороны "Кинжал" по условной воздушной цели, сообщает ТАСС.

О внезапной проверке боеготовности Тихоокеанского флота в Министерстве обороны России рассказали 14 апреля. Для проверки создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в этом нет ничего необычного. Он напомнил, что в последние годы такие проверки постоянно проводились, эта практика сохраняется. Чиновник также опроверг наличие связи между проверкой боеготовности ТОФ и информацией о намерениях НАТО расширить свое влияние в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона.

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