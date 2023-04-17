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Путин проводит встречу с Шойгу

10:04
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Министр доложил о внезапной проверке ТОФ

Президент России Владимир Путин в настоящий момент проводит встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщило агентство "РИА Новости". Глава Минобороны доложил президенту о ходе внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. В ней приняли участие более 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, 89 самолетов и вертолетов.

Шойгу отметил, что с 18 апреля внезапная проверка ТОФ перейдет к завершающему этапу, в частности, будут отработаны ракетные удары электронными пусками. После этого силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации.

Путин попросил Шойгу продолжить работу по развитию флота. В настоящий момент у России есть явные приоритеты применения Вооруженных сил.

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