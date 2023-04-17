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Словакия отдала Украине свои МиГ-29

10:20
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Киев просил боевые самолеты у западных союзников

Власти Словакии завершили передачу украинским военным всех истребителей МиГ-29, которые имелись в распоряжении страны. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказали в словацком Министерстве обороны.
Министр обороны Украины попросил западные истребители у Санта-Клауса

Как заявил глава оборонного ведомства Ярослав Надь, "13 МиГов уже на Украине". Четыре боевых самолета отправили украинским военным по воздуху в марте, остальные истребители переправили наземным путем, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда рассказал, что Варшава уже отправила Вооруженным силам Украины (ВСУ) четыре истребителя МиГ-29, передача еще четырех истребителей "в процессе". Кроме того, Варшава готова передать Киеву еще шесть истребителей, которые "сейчас готовятся".

По мнению западных экспертов, поскольку у ВСУ имеется лишь ограниченное количество истребителей и боевых вертолетов, Украина вряд ли будет рисковать ими в лобовой атаке, а это существенно сокращает возможности украинских военных при планируемом ими контрнаступлении.

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