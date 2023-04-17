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Минфин допустил введение лимита на закупки валюты в России

10:46
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Эту меру могут предпринять для снижения волательности рубля

Российские власти рассматривают введение ежемесячного лимита на закупки валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по выкупу бизнеса предприятий, покидающих Россию. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказал директор департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков.
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Представитель Минфина указал, что ведомство уже устанавливало условия покупки валюты по крупным сделкам, которые могут дестабилизировать рынок. При выдаче разрешений на выход нерезидентов из российских активов всегда учитывается конъюнктура валютного рынка, отметил эксперт.

Чебесков рассказал "Ведомостям", что пока механизм ограничения закупок валюты только обсуждается с Банком России, он предполагается плавающий — то есть не привязанный к какой-либо определенной сумме.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор стремится к балансу, при котором валютный контроль защищает от санкционного давления и при этом минимально мешает внешнеэкономической деятельности. Пока полностью отказаться от действующих мер валютного контроля невозможно, хотя у этого "мощного лекарства" имеются побочные эффекты, отметила глава ЦБ.

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