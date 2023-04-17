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МИД: Россия в одиночку противостоит Украине и НАТО

11:01
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Российские военные продолжают спецоперацию

Российская сторона практически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному конгломерату. Такое заявление в понедельник, 17 апреля, сделал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
Politico: на Украине действуют спецподразделения НАТО

Дипломат отметил, что в этом противостоянии Украине отведена роль плацдарма, а коллективный Запад выполняет функции штаба, тыла, поставщика разведданных и вооружений.

При этом Киев стремится уничтожить все, что каким-либо образом связывало наши страны, цитирует Галузина РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что участие западных государств в конфликте на Украине не может изменить суть происходящего, а главное — положительный для России исход. По словам чиновника, степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине только возросла, а за последние месяцы "более отчетливыми стали контуры глобальной войны, которая происходит".

Американские власти при этом подтвердили, что на Украине находятся военнослужащие спецназа США, однако заверили, что военные располагаются в посольстве США в Киеве и не участвуют в боевых действиях.

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