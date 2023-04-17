Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота

В учениях заняты 25 тысяч человек

Первый этап проверки боеготовности Тихоокеанского флота прошёл на высоком уровне, заявил сегодня Владимир Путин на встрече с Сергеем Шойгу в Кремле.

Министр обороны доложил президенту о ходе учений. В них заняты 25 тысяч человек, сотни воздушных судов, кораблей и субмарин. Военные провели контрольные стрельбы, отработали вопросы обеспечения боевой устойчивости подлодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Сейчас группировка переходит в южную часть Охотского моря и выполняет задачи боевого маневрирования.

"Сергей Кужугетович, для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооружённых Сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях. Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал, и поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие, и подготовку подобных мероприятий и на других флотах", - отметил Путин.

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