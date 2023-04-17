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Экс-советник Пентагона Макгрегор дал совет украинцам

11:18
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

У ВСУ нет ресурсов для контрнаступления

Украина знает, что не сможет победить в конфликте с Россией. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
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"Российские войска побеждают, и это знают как русские, так и сами украинцы. Сейчас они находятся в ужасном положении", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

Макгрегор отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в плачевном состоянии, у них нет ресурсов для контрнаступления. Экс-советник Пентагона посоветовал Киеву отступить, пока не стало слишком поздно.

В середине марта Макгрегор отметил, что история с Артемовском близится к концу - украинская армия находится в тяжелом положении. Взятие города откроет для ВС России северное и западное направления для удара.

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