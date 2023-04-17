Китай объяснил значение визита министра обороны в Россию

Москва и Пекин укрепляют сотрудничество

Российско-китайское двустороннее сотрудничество всегда основывалось на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Такое заявление в понедельник, 17 апреля, сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Дипломат прокомментировал визит министра обороны КНР Ли Шанфу в Россию, заявив, что Москва и Пекин развивают новый тип отношений между крупными державами, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.

Ван Вэньбинь подтвердил готовность китайской стороны содействовать развитию отношений всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху, сообщает РИА Новости.

16 апреля российский лидер Владимир Путин принял члена Госсовета КНР, министра обороны Китая Ли Шанфу. Во встрече принимал участие глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу. В ходе встречи Путин отметил успешное развитие отношений с Китаем во всех областях, в том числе по линии военных ведомств. Президент России также указал на исключительно доверительный, стратегический характер Москвы и Пекина.

Ли Шанфу в ответ подчеркнул, что сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической областях развивается очень хорошо, это вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной. Значительную роль в этом играет личная дружба Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

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