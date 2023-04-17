ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китай объяснил значение визита министра обороны в Россию

11:21
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Москва и Пекин укрепляют сотрудничество

Российско-китайское двустороннее сотрудничество всегда основывалось на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Такое заявление в понедельник, 17 апреля, сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.
Китай пообещал не поставлять оружие сторонам конфликта на Украине

Дипломат прокомментировал визит министра обороны КНР Ли Шанфу в Россию, заявив, что Москва и Пекин развивают новый тип отношений между крупными державами, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.

Ван Вэньбинь подтвердил готовность китайской стороны содействовать развитию отношений всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху, сообщает РИА Новости.

16 апреля российский лидер Владимир Путин принял члена Госсовета КНР, министра обороны Китая Ли Шанфу. Во встрече принимал участие глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу. В ходе встречи Путин отметил успешное развитие отношений с Китаем во всех областях, в том числе по линии военных ведомств. Президент России также указал на исключительно доверительный, стратегический характер Москвы и Пекина.

Ли Шанфу в ответ подчеркнул, что сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической областях развивается очень хорошо, это вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной. Значительную роль в этом играет личная дружба Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Министр обороны Китая Ли Шанфу
Министр обороны Китая Ли Шанфу
Владимир Путин, Сергей Шойгу и Ли Шанфу
Владимир Путин, Сергей Шойгу и Ли Шанфу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.