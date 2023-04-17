Япония выразила протест России из-за учений ТОФ

Корабли Тихоокеанского флота проходят проверку боеготовности

Япония выражает протест России в связи с ее планами провести ракетные учения с 18 по 22 апреля в районе южной части Курильских островов. Такое заявление в понедельник, 17 апреля, сделал генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Чиновник заявил, что усиление российского военного присутствия на Северных территориях, как Токио именует южную часть Курильских островов, противоречит позиции Японии, сообщает ТАСС.

14 апреля министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что корабли Тихоокеанского флота подняты по тревоге для внезапной проверки боеготовности. В частности, они провели в Японском море противолодочное учение, а также выполнили артиллерийские стрельбы.

Президент России Владимир Путин заслушал доклад Шойгу о первом этапе проверки боеготовности, в которой задействованы участие более 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, 89 самолетов и вертолетов. Глава государства высоко оценил действия ТОФ и попросил министра обороны передать участникам учений благодарность.

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