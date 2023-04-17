ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России с коронавирусом госпитализирован 401 человек

11:36
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Скончались 36 пациентов

За сутки в России госпитализирован 401 заболевший коронавирусом. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5789 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 5994 человека, скончались 36 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 570 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 92. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 672 человека, в Московской области – 75.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22771126 случаев заболевания, зарегистрировано 397864 летальных исхода.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Коронавирус
Коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.