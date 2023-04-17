В России с коронавирусом госпитализирован 401 человек

Скончались 36 пациентов

За сутки в России госпитализирован 401 заболевший коронавирусом. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5789 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 5994 человека, скончались 36 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 570 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 92. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 672 человека, в Московской области – 75.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22771126 случаев заболевания, зарегистрировано 397864 летальных исхода.

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