Кабмин определил приоритетные направления структурной адаптации экономики

Соответствующий документ подписал Михаил Мишустин

Российские власти продолжают продолжает работу по обеспечению технологического суверенитета по поручению главы государства. Глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление по приоритетным направлениям проектов, реализация которых будет способствовать достижению этой цели, а также позволит провести структурную адаптацию экономики к сегодняшним реалиям.

Работа будет вестись по 13 приоритетным направлениям:

авиационная промышленность;

автомобилестроение;

железнодорожное машиностроение;

медицинская промышленность;

нефтегазовое машиностроение;

сельскохозяйственное машиностроение;

специализированное машиностроение;

станкоинструментальная промышленность;

судостроение;

фармацевтика;

химическая промышленность;

электроника и энергетика.

В число приоритетных направлений включены отрасли экономики, в которых уровень локализации производства составляет менее 50%, а также направления, которые являются критическими для обеспечения технологического суверенитета, сообщает пресс-служба правительства России.

Ранее аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России отмечали, что процесс структурной перестройки российской экономики будет носить продолжительный характер. Значительную роль в определении скорости и направления траектории перестройки сыграет финансовый сектор, хотя из-за рестрикций в отношении ряда крупных российских банков снизилась их роль в международных и валютных операциях.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что Россия стала быстрее адаптироваться к западным санкциям. При этом политик попенял Брюсселю на то, что "санкционный темп Европы немного замедлился".

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