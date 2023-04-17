Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии

Его осудили по трем статьям

Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строго режима политика Владимира Кара-Мурзу (признан иностранным агентом – прим. ред.).

Он обвиняется по трем статьям о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии, руководстве нежелательной организацией и государственной измене.

Слушания проходят в суде в закрытом режиме из-за грифа "секретно", передает РИА Новости.

Об аресте Кара-мурзы стало известно в апреле прошлого года. По данным следствия, политик выступил перед членами Палаты представителей Аризоны, рассказав им ложную информацию о спецоперации России на Украине. Кара-Мурза заявил в суде, что считает свое преследование политически мотивированным.

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