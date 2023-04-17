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Россиян призвали принять участие в онлайн-голосовании о благоустройстве

12:20
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Граждане сами выберут объекты, нуждающиеся в благоустройстве

15 апреля стартовало третье всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказал глава федерального правительства Михаил Мишустин.

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В течение полутора месяцев россияне смогут сами определить места, которые, на их взгляд, нужно привести в порядок в первую очередь, отметил Мишустин. Жители сами решат, как должны преобразиться их населенные пункты, как они должны выглядеть. Это та самая обратная связь, о которой постоянно говорит глава государства Владимир Путин.

Премьер-министр напомнил, что подобные голосования проводили дважды, в них участвовали почти 11 миллионов человек, сообщает пресс-служба кабмина.

В феврале сообщалось, что Москва заняла первое место в мире по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в Индексе городского процветания ООН. Российская столица стала абсолютным лидером в таких составляющих качества городской среды, как доступ к электричеству и чистой воде, санитария, доступность врачей, возможности использования интернета и протяженность транспортной сети.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что дворовые территории — ключевой элемент создания комфортной городской среды. При этом каждый московский двор обустраивается с учетом пожеланий его жителей, имеет свою тематику и концепцию благоустройства.

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