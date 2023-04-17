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Собянин: Административный "зеленый коридор" помогает развитию в Москве новых производств

12:17
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Импортозамещение в городе поддерживается

Около 100 заводов в столице возведут раньше срока, благодаря "зеленому коридору" срок выполнения административных процедур был сокращен в два раза. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В феврале был объявлен "зеленый коридор" для проектов строительства и реконструкции заводов площадью не менее 1,5 тыс. кв. м. Мы поддерживаем импортозамещение в городе, поэтому сопровождаем создание промышленно-производственных объектов и разъясняем инвесторам о возможностях параллельного решения ряда задач", - сообщил мэр.

Собянин отметил, что порядка 60 предприятий строятся в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, в которые вложено более 133 миллиардов рублей.

"Также около 20 предприятий появятся на территории ОЭЗ "Технополис "Москва", резидентам которой мы оказываем особую поддержку", - добавил мэр столицы.

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