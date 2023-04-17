На западе Москвы загорелось кафе "Плов центр"

В центре Москвы загорелось кафе "Плов центр"

Кафе загорелось на Бережковской набережной в столичном районе Дорогомилово.

Сообщение о пожаре поступило по адресу: Бережковская набережная, дом 20б. По предварительным данным, возгорание произошло в кафе "Плов центр", площадь пожара статавляет 200 квадратных метров, произошло обрушение кровли.

"Со слов администрации, в здании людей нет. Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по тушению пожара", - рассказали агентству "Москва" в ГУ МЧС по столице.

Выясгнение причин пожара находится на контроле столичной прокуратуры. На месте координирует работу Дорогомиловский межрайонный прокурор Иван Яненко.

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