ФСБ предотвратила теракты в Москве и Новосибирске

Деятельность злоумышленника пресечена

В России пресечена противоправная деятельность одного из главарей международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) по планированию терактов в Москве и в Новосибирске. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказали в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Московской области.

Как рассказали в ведомстве, гражданин Таджикистана Назаров Т. М. 1989 года рождения, являясь сторонником террористической организации, создал террористическую ячейку.

Злоумышленник намеревался осуществить диверсии и теракты в местах массового скопления людей, в том числе на железнодорожных объектах, используя для этого самодельные взрывные устройства, сообщает ТАСС.

В России ведется работа по ужесточению ответственности за преступления террористической направленности. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев рассказал, что в Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс. Они, в частности, предполагают максимальный срок по статье 205 ("Террористический акт") за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, до 20 лет лишения свободы.

Осужденные по террористическим статьям, в случае принятия поправок, будут отбывать наказание в учреждениях с особым режимом заключения, а право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, возникнет минимум через 25 лет и при условии примерного поведения.

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