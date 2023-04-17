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В России аннулировали 245 решений о частичной мобилизации

13:00
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Компетентные органы следят за соблюдением закона в этой области

По итогам за 2022 год в 245 случаях были аннулированы решения по призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
В Госдуме опровергли подготовку новой волны мобилизации

Омбудсмен выступила на расширенном совместном заседании комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю.

В ходе выступления Москалькова рассказала об исправлении нарушений, допущенных в ходе частичной мобилизации, сообщает РИА Новости.

Призыв в ряды Вооруженных сил России в рамках частичной мобилизации проводился осенью 2022 года. Представитель главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры России Наталья Емелькина рассказала, что прокуроры добились возвращения домой более тысячи многодетных отцов из зоны специальной военной операции.

Для устранения недочетов в системе воинского учета, выявленных в ходе частичной мобилизации, были приняты поправки в законодательство. В Кремле подчеркивали, что это никак не связано с якобы планируемой новой волной мобилизации.

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