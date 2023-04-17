Отряд волонтеров отправился из Москвы в новые регионы

Они проведут там две недели

Из Москвы - на помощь жителям Донбасса. Отряд волонтёров отправляется сегодня в освобождённые регионы. Сбор состоялся в подмосковных Химках.

Участники движения "Волонтёрская рота" проведут вдали от дома две недели. В их обязанности будет входить распределение и выдача гуманитарной помощи, восстановление объектов инфраструктуры, поиск пропавших без вести.

Вместе с собой добровольцы везут предметы первой необходимости для тех, кто остался без крыши над головой: генераторы и обогреватели, продукты, спальные мешки и складную мебель.

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