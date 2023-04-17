В Москве стартовал прием заявок на участие в премии MUF Community Awards 2023

В этом году премия будет вручаться в 14 номинациях

Московский урбанистический форум открыл прием заявок на участие в премии MUF Community Awards 2023. Награды присуждаются городским сообществам и независимым проектам, отдельным людям и стартапам, которые внесли позитивный вклад в развитие столицы.

В этом году премия будет вручаться в 14 номинациях, среди которых спортивные, социальные, культурные, образовательные проекты. Отмечается, что главная цель премии - привлечь внимание к успешным проектам и инициативам, которые способствуют развитию предпринимательства и творческой активности.

"MUF Community Awards вышла за рамки классического понимания премии, это профессиональная площадка для обмена опытом, нестандартными решениями и идеями", - сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

За шесть лет MUF Community Awards поддержала более 70 столичных инновационных проектов.

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