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Собянин и Патриарх Кирилл посетили площадку "Пасхального дара" в Парке Горького

15:01
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Они пообщались с гостями

Мастер-классы, кулинарные уроки и около 150 сценических программ. В столице проходит фестиваль "Пасхальный дар". По всему городу организованы 25 площадок. Четыре из них - в центре.

Площадку в парке Горького сегодня посетили мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Они пообщались с гостями. И поздравили горожан с праздником Воскресения Христова.

Фестиваль "Пасхальный дар" проходит в Москве уже в восьмой раз. Он по традиции посвящён благотворительности и добрым делам. Работают пункты по сбору подарков "Москва помогает". Также желающие могут попробовать различные куличи.

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Фестиваль "Пасхальный дар"
Фестиваль "Пасхальный дар"
Сергей Собянин и Патриарх Кирилл
Сергей Собянин и Патриарх Кирилл
Фестиваль "Пасхальный дар"
Фестиваль "Пасхальный дар"
Фестиваль "Пасхальный дар"
Фестиваль "Пасхальный дар"
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