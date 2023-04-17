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Начинаются слушания по делу отца сестер Хачатурян

15:04
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Суд планирует заслушать десятки свидетелей

Сегодня в Бутырском суде Москвы начинают рассматривать дело против отца трёх сестёр Хачатурян. Его посмертно будут судить сразу по трём статьям.

Речь идёт про сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также изготовление и распространение порно.

Изначально девушки обвинялись в убийстве своего отца. Позднее выяснилось, что Михаил Хачатурян издевался над ними, угрожал и насиловал, что подтвердили экспертизы. Теперь сёстры признаны потерпевшими по делу. Суд планирует заслушать 30 свидетелей. После выяснения приговора убитому мужчине, сестёр могут освободить.

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