Скрыться о пыльцы: как защищаться от аллергии

Пара недель - и страдающих поллинозом будет больше

Аллергия начинается даже раньше, чем начинается цветение у березы или ольхи. Трудно дышать, трудно находиться в городе - в зависимости от того, какой аллерген попадет вплоть до отека Квинке.

Сезонной аллергии, или поллинозу, подвержены до 20% населения планты. Половина от этого количества - до 15 лет. Заболевание генетически обусловленное, то есть появляется у людей с предрасположенностью. Если хотя бы один из родителей аллергик - вероятность, что ребенок унаследует недуг - 30%. Если оба - шанс повышается до половины.

Самостоятельно аллергию можно только заподозрить и отследить, на что именно реагирует организм, но за постановкой точного диагноза необходимо обратиться к врачу. Определяют заболевание по анализам крови или кожному тестированию.

"Метод предполагает раздражение кожного покрова, затем капля аллергена, и мы оцениваем, есть ли реакция кожного покрова на вводимы аллерген. До 12 можно ставить одновременно. В период приема антигистаминных препаратов либо в сезон цветения это не проводится", - объяснила (Елена Бобрикова, заведующая центром аллергологии и иммунологии ГКБ №52.

Если относиться к аллергии халатно и не придерживаться терапии, то возможны осложнения. Но обычно те, у кого заболевание обнаружено, следят за своим здоровьем. Специальный прибор измеряет содержание оксида азота в выдыхаемом воздухе. Если уровень высокий - в дыхательных путях воспалительный процесс. Постоянный контроль позволяет избежать нежелательных последствий.

Но этого тоже не достаточно. Чтобы отслеживать малейшие изменения в состоянии, нужно вести календарь и фиксировать каждый день реакции организма. Помогают подготовиться к сезону и станция пыльцевого мониторинга. Этот прибор ученые МГУ ежегодно устанавливают в марте и убирают в сентябре. Он постоянно прокачивает через себя московский воздух.

"Дальше воздух со всей пылью и пыльцой прокачивает сквозь себя, поток воздуха ударяет о липкую ленту, чистый воздух выходит, а липкую ленту мы ежедневно забираем и анализируем в лаборатории", - рассказала Светлана Полевова, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ.

Показатели помогают людям вовремя принять нужные меры. От аллергии можно излечиться с помощью иммунотерапии: человеку с небольших дозах вводят в организм раздражитель, так постепенно вырабатываются блокирующие антитела.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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