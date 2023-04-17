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В Пушкинском открылась выставка об искусстве после импрессионизма

15:06
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

В экспозиции представлены работы Клода Моне

От Моне и Гогена до Гончаровой и Фалька! В Пушкинском открылась выставка, которая расскажет, что же происходило в искусстве после импрессионизма.

Художники отказались от натурализма. Суть человека и предметов передавали через состояние окружающего мира. Это было ново, экстравагантно, но настолько искренне и убедительно, что избежать влияния постимпрессионистов было просто невозможно.

Что декларировали французские художники? И как, освоив новые художественные приёмы, уже русские живописцы смогли уйти от подражания к свободному и самостоятельному творчеству. Все это можно увидеть, следуя от одного полотна к другому.

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