В Пушкинском открылась выставка об искусстве после импрессионизма

В экспозиции представлены работы Клода Моне

От Моне и Гогена до Гончаровой и Фалька! В Пушкинском открылась выставка, которая расскажет, что же происходило в искусстве после импрессионизма.

Художники отказались от натурализма. Суть человека и предметов передавали через состояние окружающего мира. Это было ново, экстравагантно, но настолько искренне и убедительно, что избежать влияния постимпрессионистов было просто невозможно.

Что декларировали французские художники? И как, освоив новые художественные приёмы, уже русские живописцы смогли уйти от подражания к свободному и самостоятельному творчеству. Все это можно увидеть, следуя от одного полотна к другому.

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