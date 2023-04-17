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Словакия временно запретила импорт украинского зерна

13:08
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Местные фермеры несут убытки из-за преференций Киева

Словакия приостановит импорт зерна и других отдельных продуктов с Украины.
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Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил премьер-министр Эдуард Хегер. "Словакия временно приостановит импорт зерна и других определенных продуктов с Украины", - написал он в соцсетях (цитата по RT).

Ранее о приостановке импорта украинской сельхозпродукции заявили Польша, Венгрия и Болгария. Решение связано с тем, что с начала спецоперации на Украине ЕС установил преференции для украинской сельхозпродукции – в частности, обнулились ввозные пошлины. По этой причине фермеры приграничных стран Евросоюза столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков дешевым украинским зерном низкого качества.

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