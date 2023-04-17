Британский МИД вызвал посла России

Причиной стал приговор Владимиру Кара-Мурзе*, имеющему британский паспорт

Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в британское Министерство иностранных дел из-за вынесения обвинительного приговора Владимиру Кара-Мурзе*, который наряду с российским гражданством имеет и паспорт Великобритании. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказали в канцелярии Форин-офиса.

В ведомстве заявили, что считают приговор Кара-Мурзе* политически мотивированным и осуждают его как противоречащий, с точки зрения Лондона, обязательствам России в сфере защиты прав человека.

При этом британский посол в Москве Дебора Броннерт выступила с требованием освободить осужденного, заявив, что приговор "после смелого выступления" Кара-Мурзы* против боевых действий на Украине вызывает шок, сообщает РИА Новости.

17 апреля Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строго режима политика Владимира Кара-Мурзу*, признав его виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии, руководстве нежелательной организацией и государственной измене.

Отношения Москвы и Лондона осложнились после введения британскими властями антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине, а также из-за активного участия Великобритании в поддержке Киева. В марте заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Российский МИД призвал Великобританию не рассчитывать на то, что это сойдет ей с рук.

* лицо, выполняющее функции иностранного агента и внесенное в реестр иноагентов в России

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