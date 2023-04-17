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Кремль оценил перспективы зерновой сделки

13:38
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Москва уже указывала, что договоренности по российской продукции не исполняются

Москва не наблюдает улучшений в реализации положений зерновой сделки, которые затрагивают экспорт российской продукции. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что перспективы пролонгации соглашения "по-прежнему не столь радужные", поскольку ситуация с исправлением положения дел по второй части этих договоренностей по-прежнему не имеет тенденции к улучшению, сообщает РИА Новости.

Черноморская продовольственная инициатива предусматривает снятие препятствий к экспорту российской и украинской сельскохозяйственной продукции и удобрений для предотвращения глобального продовольственного кризиса. Однако в части экспорта агропродукции из России договоренности до сих пор не работают.

В российском Министерстве иностранных дел России перечислили пять вопросов, требующих решения, для пролонгации зерновой сделки. Устранение препятствий для российского сельхозэкспорта должно было произойти в рамках выполнения Меморандума Россия-ООН, однако практических результатов до сих пор нет, отмечали в ведомстве.

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