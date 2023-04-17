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Мать Саакашвили заявила, что ее сын превратился в скелет

13:39
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Женщина удивлена, что он до сих пор жив

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с каждым днем становится все хуже, он стремительно теряет в весе.

Политик принимает пищу, но организм не может ее усвоить, рассказала мать Саакашвили Гиули Аласания.

"Человек превратился в скелет. И когда он встает, его позвоночник полностью согнут, как у 100-летнего старика. Он еле ползет, опираясь", - рассказала она (цитата по Sputnik Грузия).

Мать Саакашвили удивлена, что ее сын до сих пор жив и не умирает.

"Он в очень тяжелом положении. Мы слышим сегодня новые диагнозы <…> Я ожидаю, что в любую минуту он может умереть у меня на руках. Я удивлена лишь тому, как до сих пор мой сын остается живым и не умирает!", - передает ее слова "Известия".

Ранее Саакашвили объявил о своей скорой смерти. Политик страдает от более 20 серьезных заболеваний.

"Я был здоровым энергичным 54-летним мужчиной…В заключении мое здоровье стремительно ухудшилось", - говорится в заявлении Саакашвили, которое он передал через своего адвоката в СМИ.

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