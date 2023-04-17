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Появилось видео серьезного ДТП в Петербурге

14:53
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Обстоятельства устанавливаются

Шесть человек пострадали в результате серьёзного ДТП в Санкт-Петербурге. В Выборгском районе грузовик протаранил девять легковых автомобилей.

Видеокадры произошедшего очевидцы выкладывают в сеть. Опубликована и запись с видеорегистратора. Авария произошла на перекрёстке, когда машины стояли в ожидании зелёного сигнала светофора.

По неизвестной пока причине водитель грузовика не затормозил на красный и на полной скорости врезался в стоящие перед ним автомобили. Обстоятельства ЧП сейчас устанавливаются. Все пострадавшие находятся в больницах, один из них - в тяжёлом состоянии.

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Последствия ДТП с участием фуры в Санкт-Петербурге
Последствия ДТП с участием фуры
Последствия ДТП с участием фуры
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