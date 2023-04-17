В Петербурге из-за прорыва трубы из асфальта забил фонтан с кипятком

Обошлось без пострадавших

В центре Санкт-Петербурга минувшим вечером из-под земли забил фонтан кипятка. Напор был такой силы, что горячая вода залила квартиры на нескольких этажах ближайшего к прорыву трубы дома. Повреждения получили и припаркованные автомобили. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Горячий гейзер забил из-под земли в центре Петербурга около пяти вечера. В это время года температура воды, прогоняемой по подземным коммуникациям, по сезонным нормативам теплосети составляет не менее 80 градусов.

По счастливой случайности в момент коммунальной аварии никто не шел по тротуару и в припаркованных машинах не было людей. Но струя воды была такой силы, что разбила окна на всех трех этажах жилого дома. Снаружи повреждения не так заметны, но вот внутри квартир, в которые попала вода, просто катастрофа. Жилец одной из них, на первом этаже, Владимир, спал, когда забил фонтан. Еле успел отпрыгнуть с дивана, когда посыпались огромные куски штукатурки с потолка. Говорит – хорошо, детей не было дома - волна кипятка залила все комнаты, уничтожила двери, перевернула всю мебель, расплавила всю бытовую технику.

Жильцы квартиры этажом выше только что закончили дорогостоящий дизайнерский ремонт - теперь все переделывать. Представители теплосети обещают все возместить.

"Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене поврежденного участка сети. В зоне дефекта оказались припаркованные автомобили без видимых признаков повреждений, ответственность предприятия застрахована, весь реальный ущерб будет возмещен", - сообщил Дмитрий Шарунов, представитель пресс-службы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Поврежденный участок трубопровода уже начали менять. Горячее водоснабжение перевели на резервную схему, к ней подключены около 30 домов. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали из зоны прорыва 7 жильцов и переместили 6 автомобилей. Только благодаря их действиям удалось избежать жертв.

Похожая авария произошла в Петербурге буквально на прошлой неделе, тогда под воду ушел автомобиль с тремя пассажирами, людей удалось спасти только благодаря оперативным действиям МЧС.

35-летний прапорщик внутренней службы Сергей Юдин более 20 минут работал стоя по пояс в кипятке. Он только недавно пришел в сознание и узнал, что представлен к награде.

Жители пострадавшего дома говорят, что ремонтные работы на их улице, конкретно на этом участке, проходят с завидной регулярностью. Каждый сезон здесь вскрывают асфальт, что-то меняют и закатывают обратно. Но аварии продолжаются. После этой, когда некоторые жильцы остались фактически без квартир, люди намерены обращаться в прокуратуру.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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