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В Петербурге из-за прорыва трубы из асфальта забил фонтан с кипятком

13:40
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Обошлось без пострадавших

В центре Санкт-Петербурга минувшим вечером из-под земли забил фонтан кипятка. Напор был такой силы, что горячая вода залила квартиры на нескольких этажах ближайшего к прорыву трубы дома. Повреждения получили и припаркованные автомобили. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Горячий гейзер забил из-под земли в центре Петербурга около пяти вечера. В это время года температура воды, прогоняемой по подземным коммуникациям, по сезонным нормативам теплосети составляет не менее 80 градусов.

По счастливой случайности в момент коммунальной аварии никто не шел по тротуару и в припаркованных машинах не было людей. Но струя воды была такой силы, что разбила окна на всех трех этажах жилого дома. Снаружи повреждения не так заметны, но вот внутри квартир, в которые попала вода, просто катастрофа. Жилец одной из них, на первом этаже, Владимир, спал, когда забил фонтан. Еле успел отпрыгнуть с дивана, когда посыпались огромные куски штукатурки с потолка. Говорит – хорошо, детей не было дома - волна кипятка залила все комнаты, уничтожила двери, перевернула всю мебель, расплавила всю бытовую технику.

Жильцы квартиры этажом выше только что закончили дорогостоящий дизайнерский ремонт - теперь все переделывать. Представители теплосети обещают все возместить.

"Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене поврежденного участка сети. В зоне дефекта оказались припаркованные автомобили без видимых признаков повреждений, ответственность предприятия застрахована, весь реальный ущерб будет возмещен", - сообщил Дмитрий Шарунов, представитель пресс-службы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Поврежденный участок трубопровода уже начали менять. Горячее водоснабжение перевели на резервную схему, к ней подключены около 30 домов. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали из зоны прорыва 7 жильцов и переместили 6 автомобилей. Только благодаря их действиям удалось избежать жертв.

Похожая авария произошла в Петербурге буквально на прошлой неделе, тогда под воду ушел автомобиль с тремя пассажирами, людей удалось спасти только благодаря оперативным действиям МЧС.

35-летний прапорщик внутренней службы Сергей Юдин более 20 минут работал стоя по пояс в кипятке. Он только недавно пришел в сознание и узнал, что представлен к награде.

Жители пострадавшего дома говорят, что ремонтные работы на их улице, конкретно на этом участке, проходят с завидной регулярностью. Каждый сезон здесь вскрывают асфальт, что-то меняют и закатывают обратно. Но аварии продолжаются. После этой, когда некоторые жильцы остались фактически без квартир, люди намерены обращаться в прокуратуру.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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Прорыв трубы из асфальта
Прорыв трубы из асфальта
Прорыв трубы из асфальта
Прорыв трубы из асфальта
Прорыв трубы из асфальта
Прорыв трубы из асфальта
Прорыв трубы из асфальта
Прорыв трубы из асфальта
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