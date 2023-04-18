Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Налаживайте отношения с близкими

Овны

Потребность в нежности и ласке сделает вас сегодня непривычно сентиментальными. Это поможет сблизиться с партнером или найти свою половинку.

Тельцы

Звездный час для представителей знака, связанных с искусством или индустрией красоты - вас ждет финансовая удача. Остальные будут рады покупкам красивых, статусных вещей.

Близнецы

Представители этого знака любого пола могут рассчитывать сегодня на помощь подруг и женщин-коллег. А если хотите обновить деловой гардероб - лучшего дня не придумаешь!

Раки

На работу, учебу, собеседование или важную встречу одевайтесь особенно тщательно. Сегодня встречают по одежке, и ваш отличный вкус будет работать на успех.

Львы

Маленькие радости этого дня могут перерасти в большие, если вы позволите себе мечтать. Это день раскрытия собственных горизонтов, обретения новых смелых целей.

Девы

В такие дни возникают тайные романы или тяга к эзотерике, психологии. Если хотите сделать сюрприз любимому человеку, у вас получится что-то весьма интересное.

Весы

Представители знака, у которых есть партнеры, сегодня смогут подобрать для них идеальный подарок. Свободным стоит стряхнуть пыль со своих аккаунтов в приложениях знакомств.

Скорпионы

День приятного освобождения. Сегодня хорошо возвращать долги, а также избавляться от дел и обязательств, которые давно тяготят и пожирают энергию.

Стрельцы

Звезды поддержат вас в любовных делах: знакомства и свидания пройдут романтично. Те, кого дела сердечные не интересуют, будут успешны в бизнесе, переговорах.

Козероги

День идеально подходит для налаживания отношений с самым ближним кругом. Скажите несколько теплых слов каждому - вот увидите, атмосфера в семье изменится.

Водолеи

День, когда чувства легко проговариваются. Представители знака, желающие объясниться в любви, найдут нужные слова, а писатели красиво опишут сцены страсти.

Рыбы

Симбиоз любви и денег - что-то новенькое для вас! Но это вовсе не значит, что придется платить за свои чувства: может, вы заработаете на товарах для влюбленных.

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