Москва противодействует этим попыткам

Американские власти никогда не оставляли попытки по ведению разведывательной деятельности в России. Такое заявление сделал в понедельник, 17 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили оценить степень проникновения американских спецслужб в российские структуры. В ответ Песков подчеркнул, что российские специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции.

Что касается попыток США вести разведку в России, они наталкиваются на соответствующее противодействие с нашей стороны, цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Ранее в ходе совещания с постоянными членами Совбеза президент России Владимир Путин рассказал, что украинские неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых российских регионов, но и совершают преступления в других субъектах Российской Федерации. При этом есть основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран и западных спецслужб.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев, в свою очередь, рассказал о попытках Запада разжечь религиозную и социальную рознь в нашей стране, а также нанести ущерб традиционным духовно-нравственным ценностям и культуре России.

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