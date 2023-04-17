В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Шойгу

Артемовск не обсуждался

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу в ходе сегодняшней встречи не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска в ДНР.

Об этом во понедельник, 17 апреля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Тема взятия под российский контроль города не затрагивалась, подчеркнул он.

"Нет, не говорили", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос (цитата по РИА Новости).

Ранее Шойгу доложил Путину о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ). Президент, в свою очередь, отметил, что первый этап проверки прошел на высоком уровне и что силы флота могут использоваться "в конфликтах на любых направлениях".

Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, он остается одной из самых горячих точек в зоне СВО. По последним данным, Артемовск освобожден уже более чем на 85%.

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