Минтранс допустил подорожание авиабилетов на треть

Это связано с отсутствием решений по субсидированию авиаперевозок

Авиабилеты в России могут подорожать на 15-30% из-за отсутствия решения властей по субсидированию перевозок в летнем сезоне 2023 года. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказал заместитель российского министра транспорта Игорь Чалик.

Представитель Минтранса напомнил, что в 2022 году власти выделяли авиаотрасли 100 млрд рублей субсидий в компенсацию понесенных на фоне санкций убытков. Для 2023 года такого решения пока нет.

Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин заявил, что в России уже отмечается сокращение числа рейсов на 10612, причем из них 4947 рейсов приходятся на труднодоступные регионы, сообщает "Интерфакс".

В 2022 году, когда российские авиаперевозчики столкнулись с существенными убытками из-за западных санкций и вынужденного закрытия аэропортов в ряде городов России, федеральные власти предприняли ряд мер поддержки отрасли. В частности, кабмин выделил группе "Аэрофлот" 50 млрд рублей для покрытия операционных расходов.

При этом глава Росавиации Александр Нерадько отмечал, что западные рестрикции не достигли своей цели и не смогли уничтожить российскую авиацию. Россия продолжает взаимодействовать с дружественными странами в авиационной сфере, а также сохраняет неофициальные контакты с партнерами их тех стран, которые поддержали санкции.

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