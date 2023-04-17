Москва назвала Чехию одной из основных площадок производства техники для ВСУ

История ничему не научила чешское руководство, заявили в российском МИД

Москва категорически не согласна с экспроприацией Чехией принадлежащих Марокко танков для передачи Украине. Такое заявление в понедельник, 17 апреля, сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Чиновницу попросили оценить появление на Украине марокканских танков, которые находились в Чехии на модернизации. Как отметила Захарова, из 130 отправленных на модернизацию в Чехии танков назад вернулись лишь 56, а остальные фактически экспроприированы чешской стороной для последующей переправки в зону боевых действий на Украине.

Россия считает это очередным проявлением враждебного антироссийского курса Чехии, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность, отметила представитель МИД.

Захарова заявила, что сейчас повторяется опыт Второй мировой войны, когда чешские предприятия, являясь частью военно-промышленного комплекса фашистской Германии, снабжали Третий Рейх вооружениями для войны против СССР, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз нуждается в специальных инструментах для привлечения российских властей к ответственности за "преступления на Украине". Политик призвал коллег продвинуться "в европейской дискуссии об основных принципах того, как мы будем подходить к России".

Однако не все в Чехии выступают за поддержку Украины "до победного конца". Чешский политолог Оскар Крейчи заявил, что наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине из всех выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева", причем "никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят".

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