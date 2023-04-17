Стали известны подробности крупного пожара в центре Москвы

Причины инцидента выясняются

Прокуратура выясняет причины крупного пожара в центре Москвы. Загорелась столовая на Бережковской набережной. Пламя охватило площадь в 600 квадратных метров. Ситуацию осложняло ещё и то, что к точке общепита примыкал тюнинг-центр автомобилей, где хранились литиевые аккумуляторы. Как быстро удалось справится с возгоранием?

С возгоранием в кафе на Бережковской набережной пожарные справились примерно за 2 часа. И это несмотря на то, что огонь охватил площадь около 600 квадратных метров. Посетителей в заведении не было, говорят сотрудники ресторана. Сами они успели вовремя покинуть здание. Жертв и пострадавших нет.

Когда пожарные расчеты прибыли на место, оказалось, что подъехать к кафе очень сложно, поскольку оно располагалось во дворе промзоны, территория которого была плотно заставлена припаркованными автомобилями сотрудников местных организаций. Впрочем, большинство машин автовладельцы начали спешно сами отгонять от места происшествия.

Пожар тушили 53 человека и 15 единиц техники. Однако спасти от огня мало что удалось. В какой-то момент у здания обрушилась кровля. Большая часть одноэтажной постройки выгорела изнутри.

Пожарные уже зашли внутрь здания для проливки тлеющих конструкций. Рядом находился автосервис, в котором хранились аккумуляторные батареи. От температуры они периодически взрывались, поэтому пожарным приходилось некоторое время работать на максимально отдаленном расстоянии.

Что стало причиной возгорания, выясняют следователи. Рядом расположено много производственных зданий и крупная ТЭЦ. Если бы огонь перекинулся на соседние постройки, последствия могли быть серьезными. Инцидент взяла на контроль прокуратура.

Специалисты замерили состояние воздуха. Предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено. Полиция выясняет законность присутствия в этом здании всех организаций, а также проверяет соблюдение правил пожарной безопасности.

Илья Данильцев, Станислав Ильин, Илья Орлов, "ТВ Центр".

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