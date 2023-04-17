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Россиянка с ребенком оказалась заблокирована в Судане из-за боев

15:11
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Инцидент произошел в митрополии в Хартуме

В суданском Хартуме в здании Нубийской митрополии заблокированы 15 человек, в том числе одна россиянка с ребенком.

Люди не могут выйти на улицу из-за постоянных обстрелов между армией и силами быстрого реагирования. По словам епископа Александрийской православной церкви Саввы, среди заблокированных есть также местные жители, греки и эфиопы.

В митрополии есть запасы продуктов на несколько дней, но подача воды и электричества отключена, передает ТАСС. 

в Судане уже несколько дней продолжаются столкновения между отрядами Сил быстрого реагирования и армейскими подразделениями. По последним данным, погибли 97 человек, 365 были ранены.

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