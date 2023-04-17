Минобороны: штурмовые отряды "Вагнер" заняли два квартала Артемовска

В северо-западной и центральной части города

Министерство обороны сообщило в ходе брифинга в понедельник, что штурмовые отряды "Вагнер" заняли два квартала в центральной и северо-западной части Артемовска.

Уточняется при этом, что ВДВ, авиация и артиллерия оказывали поддержку действиям штурмовых подразделений.

Как добавили в Минобороны, на купянском направлении пресечены действия трех украинских ДРГ. На краснолиманском направлении поражены самоходка ВСУ и более 70 украинских военных, на херсонском направлении - артиллерийская система М777 производства США и свыше 55 военных ВСУ.

На донецком направлении общие потери ВСУ за сутки составили свыше 270 украинских военнослужащих и наемников. В Запорожской области уничтожены ангар с вооружением и военной техникой, а также склад боеприпасов. На запорожском и южнодонецком направлениях уничтожены около 60 украинских военных и гаубица "Мста-Б".

Средства ПВО России за сутки сбили четыре БПЛА, перехватили три снаряда РСЗО HIMARS американского производства.

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