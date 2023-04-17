США начали переброску военной техники в Финляндию

Страны проведут совместные учения

Батальон 2-й бронетанковой бригады Армии США проведет операции по переброске техники в Хельсинки. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказали в американском посольстве в Эстонии.

Дипмиссия пояснила, что переброска военной техники, включая танки Abrams и боевые машины Bradley, будет осуществляться через территорию Эстонии.

Американская боевая техника будет задействована в международных военных учениях Arrow 23, в которых Финляндия впервые примет участие в статусе нового члена Североатлантического альянса, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что немецкий фрегат FGS Mecklenburg-Vorpommern и португальский фрегат NRP Bartolomeu Dias провели учения вместе с кораблями берегового флота Финляндии в Финском заливе. Во время маневров PASSEX корабли прорабатывали оперативную совместимость в создании ситуационной картины и в навигации.

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